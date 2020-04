Oms, Africa può essere nuovo epicentro

ROMA, 17 APR - L'Africa potrebbe diventare il prossimo epicentro della pandemia di coronavirus: è l'avvertimento lanciato oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). C'è stato infatti un forte aumento dei casi la scorsa settimana e a oggi si sono registrati quasi 1.000 decessi e oltre 18.000 contagi nel continente, sebbene siano tassi molto più bassi di quelli osservati in alcune parti di Europa e Stati Uniti. L'Oms afferma che il virus sembra diffondersi lontano dalle capitali africane e sottolinea che l'Africa non ha abbastanza ventilatori per affrontare una pandemia.