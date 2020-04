Pd-M5S a Conte, decreto per i bambini

ROMA, 17 APR - "In queste settimane di emergenza, in cui emergono i bisogni dell'intera popolazione a cui è necessario rispondere con determinazione e prontezza, si è sempre più concretizzata un'ulteriore urgenza: quella di occuparci dei nostri bambini e della tutela dei loro diritti in maniera articolata e strutturata, con un'attenzione particolare per le disabilità e le situazioni di fragilità economica e sociale. E' necessario salvaguardare anche le altre componenti che compongono la vita delle nostre bambine e dei nostri bambini: la dimensione emotiva, la socialità, il gioco, la scoperta". Cosi, in una nota congiunta, i rappresentanti di Camera e Senato Paola Boldrini (PD), Vanna Iori (PD), Michela Montevecchi (M5S), Vittoria Casa (M5S), Rosa Maria Di Giorgi (PD), Paolo Lattanzio (M5S), Flavia Piccoli Nardelli (PD), Emanuela Rossini (Misto), Paolo Siani (PD) che chiedono un incontro al premier Giuseppe Conte chiedendo un decreto ad hoc per i bambini.