Pompieri 'acrobati' sull'ospedale

BOLOGNA, 17 APR - E' stato un intervento 'acrobatico' quello compiuto nel tardo pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco di Bologna, chiamati a mettere in sicurezza un pannello metallico che si era in parte staccato dalla facciata dell'ospedale Maggiore di Bologna, a un'altezza di circa 50 metri, proprio sotto la piazzola di atterraggio dell'elisoccorso. Il rivestimento rischiava di cadere, mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti. I pompieri sono intervenuti con una squadra Saf (soccorso speleo alpino fluviale) e altro personale: dopo avere raggiunto la sommità dell'ospedale, si sono calati di qualche metro e hanno rimosso il pannello pericolante. L'operazione si è conclusa dopo circa un'ora e mezza, con la collaborazione del personale tecnico dell'ospedale. (ANSA).