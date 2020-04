Virus:Zampa,maggio aperture più velocità

ROMA, 17 APR - Le riaperture delle attività a partire da maggio "potranno essere a diverse 'velocità' sul territorio, perchè ci sono situazioni territoriali più o meno favorevoli, ma non potranno avvenire in modo sparso o incontrollato e sarà necessaria una cabina di regia centrale". Lo afferma all'ANSA il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. Ci sarà anche un Piano dedicato agli anziani. "Ci sta lavorando il professor Bernabei, che è un geriatra eccezionale. Non ci saranno delle prescrizioni ad hoc, ma un'attenzione speciale. Incrociando i dati delle cronicità, si può pensare che i medici di base debbano avere doveri particolari, tipo una telefonata a settimana per vedere come va. E poi magari un'app che misuri pressione e glicemia". "Il problema della fase 2 - conclude - riguarda anche chi ha malattie croniche: diabete, ipertensione, immunodepressione, obesità; cause di mortalità associate al Covid-19. Questo non significa che pensiamo disegregare tutte queste persone in casa a tempo indeterminato".