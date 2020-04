David, l'85/a edizione in diretta l'8 maggio su Rai1

ROMA, 17 APR - La 65/a edizione dei Premi David di Donatello si terrà l'8 maggio. Lo conferma Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. L'evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e sarà condotto da Carlo Conti. La cerimonia di assegnazione dei premi, prevista originariamente il 3 aprile, era stata rinviata in base alle disposizioni del governo per il contenimento della diffusione del coronavirus. (ANSA).