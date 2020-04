Cei, oltre 100 preti morti, volto Chiesa

ROMA, 17 APR - Il Consiglio Permanente Cei, riunito in videoconferenza, ha ricordato il ruolo dei sacerdoti in questo momento di emergenza e li ha ringraziati "per il loro essere prossimi al popolo: tanti - più di 100 - hanno offerto la loro vita esprimendo ancora una volta il volto bello della Chiesa amica, che si prende cura del prossimo. La carezza, per tutti, è esortazione alla preghiera, vero antidoto a questo tempo". "L'ombra della morte sembrava estesa sul nostro Paese, ma non ha avuto l'ultima parola", sottolineano i vescovi.