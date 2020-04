Screening per operatori penitenziari

BOLOGNA, 17 APR - Anche gli operatori del settore penitenziario saranno sottoposti, in Emilia-Romagna, allo screening sierologico per rilevare gli anticorpi per SarsCov2. Lo ha disposto la Regione. Le Ausl proporranno i test alla polizia penitenziaria, ai dipendenti dell'amministrazione e della giustizia minorile, prendendo contatti con le carceri. A Bologna gli esami riguarderanno anche il provveditorato regionale. A Forlì e Piacenza, dove erano già stati fatti i tamponi, si valuterà in un secondo momento se procedere anche coi test. Soddisfazione dal sindacato Sappe: "E' stata una nostra richiesta fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, perché riteniamo che sia l'unico modo per preservare la salute di operatori ad alto rischio di contagio, ma anche per contenere la diffusione del virus all'interno del carcere, un ambiente chiuso, ma reso permeabile dall'esterno, attraverso coloro che vi accedono quotidianamente", commenta Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto. (ANSA).