Studenti sisma, online nei container

NORCIA (PERUGIA), 16 APR - Il sisma prima e l'emergenza coronavirus adesso: per gli studenti delle popolazioni terremotate del centro Italia non c'è pace da quattro anni. Più che un percorso scolastico superiore, il loro è stato un corso di sopravvivenza tra aule container e didattica a distanza. I più preoccupati sono quelli del quinto anno che a giugno dovranno sostenere gli esami di maturità. Ogni giorno sono alle prese con video-lezioni e collegamenti online con i propri prof. E per svagarsi un po', altre videochat con gli amici. A raccontare all'ANSA - sempre attraverso videomessaggi - questi anni complicati e l'attuale momento di quarantena forzata sono due studenti di Norcia, Alba Veneri del liceo Classico e Silvestro Trabucchi del Geometri, e altri due di Camerino, Giorgia Seri del liceo Linguistico e Giorgio Di Dio dello Scientifico.