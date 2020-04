Bce: Schnabel,pronta a calibrare misure

ROMA, 16 APR - La Bce è pronta "a ricalibrare tutti gli strumenti a disposizione" per far fronte alla situazione di emergenza per il Coronavirus. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro tedesco del comitato esecutivo della Bce. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto la soglia dei 220 punti base, toccando un minimo di seduta di 218. Schnabel ha sottolineato che il profilo della ripresa rimane molto incerto e che l'istituto centrale europeo sta utilizzando tutta la flessibilità dei propri programmi di intervento.