Picchiò compagna in strada a Bari, preso

BARI, 16 APR - E' stato arrestato dalla Polizia l'uomo che sabato scorso era stato immortalato in un video mentre picchiava violentemente per strada la propria compagna 23enne a Bari. L'uomo, un pregiudicato barese di 45 anni, da poco uscito dagli arresti domiciliari e sottoposto ad obbligo di dimora, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura. L'uomo è stato rintracciato nell'abitazione in cui conviveva da 7 mesi con la vittima dell'aggressione, che non l'aveva denunciato. E' stato trasferito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.