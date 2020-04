Rapina farmacia con mascherina sul volto

NAPOLI, 16 APR - La mascherina sul volto se l'era messa, ma non per proteggersi dal coronavirus: i carabinieri di Caivano (Napoli), hanno arrestato un 43enne già noto alle forze dell'ordine che con mascherina chirurgica e coltello ha rapinato l'incasso di una farmacia, 600 euro, minacciando il titolare. L'uomo è stato rintracciato e bloccato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Aveva addosso parte del bottino. Il 43enne - già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - ha ammesso il suo coinvolgimento nella rapina ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. (ANSA).