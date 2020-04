Coronavirus: Corea Sud, 22 nuovi casi

PECHINO, 16 APR - La Corea del Sud ha registrato mercoledì 22 nuovi casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni a livello nazionale a 10.613. Secondo gli aggiornamenti quotidiani forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), si tratta del quarto giorno di fila con casi di contagio sotto quota 30. In aumento di ulteriori 4 unità il conto dei decessi, a 229 totali, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali o che hanno concluso il periodo di quarantena per il recupero dall'infezione sono aumentati di 141 unità, a 7.757, portando il tasso di guarigione al 73%.