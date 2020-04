Coronavirus: morti 2 medici in Colombia

BOGOTA', 16 APR - Altri due medici sono morti oggi in Colombia portando a quattro il numero dei decessi di questa categoria impegnata contro il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità a Bogotà. Via Twitter il ministero ha indicato che "ci rammarichiamo di dover informare della morte a Cali di due medici impegnati nel contrasto el Covid-19. Chi muore per salvare la vita degli altri merita il massimo riconoscimento". Da parte sua il sindaco della città, Jorge Iván Ospina, che è medico di professione, ha confermato che i suoi due colleghi deceduti avevano 57 e 66. Secondo gli ultimi dati resi noti dalle autorità, sono 2.979 le persone contagiate in Colombia, di cui 127 sono morte.