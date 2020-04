Trump minaccia di sospendere Congresso

WASHINGTON 16 APR - Donald Trump ha minacciato di usare la sua "autorità costituzionale" per sospendere formalmente le due camere del Congresso - ora in pausa sino a inizio maggio - in modo da poter procedere con le nomine della sua amministrazione, alcune delle quali - ha sottolineato - sono legate all'emergenza coronavirus. Il tycoon si è lamentato che molte delle persone da lui nominate attendono troppo a lungo la conferma.