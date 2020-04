Aidan Turner è Leonardo nella serie evento Rai del 2021

ROMA, 15 APR - Leonardo da Vinci giovane apprendista, poi alle prese con la magnificenza dell'Ultima cena o intento a scrutare lo splendido angelo del Battesimo di Cristo: Aidan Turner dà il volto al genio italiano nella nuova serie evento della Rai, Leonardo, attesa nel 2021, di cui è stata diffusa la prima clip nel giorno dell'anniversario della nascita dell'artista. Le immagini sono tratte dal girato originale dei registi Dan Percival e Alexis Sweet e sono accompagnate dalla musica di John Paesano. La serie, di cui sono state sospese le riprese per l'emergenza coronavirus, è prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, è stata creata da Frank Spotnitz (X-Files,The Man in the High Castle, I Medici) e Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who) e diretta da Dan Percival (The Man in the High Castle, I misteri di Pemberley) e Alexis Sweet (Don Matteo, Back to the Island). Nel cast, insieme ad Aidan Turner (Poldark, Lo Hobbit) nel ruolo del protagonista, Giancarlo Giannini (Romanzo Famigliare, Catch 22) è il maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio; Matilda De Angelis (The Undoing, I ragazzi dello Zecchino d'Oro, Tutto può succedere) è Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara; Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) è Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia. Highmore sarà anche executive producer di Leonardo con la sua società di produzione Alfresco Pictures in accordo con Sony Pictures Television, collaborando con Lux Vide, RAI e Big Light Productions per la produzione della serie. (ANSA).