Trend casi al 2,3%, il più basso

ROMA, 15 APR - Trend dei casi al 2,3%, il più basso dall'inizio dell'epidemia, e record di guariti, 85 nelle ultime 24 ore. Dei 121 nuovi casi di positività registrati oggi 52 sono riferibili al cluster di Rocca di Papa sotto cordone sanitario da ieri. Questa la tendenza del contagio nel Lazio secondo dati forniti dalla Regione. "Bisogna mantenere molto alta l'attenzione sulle RSA e case di riposo e per questo è stata costituita un'apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio -spiega l'assessore Alessio D'Amato- Su Rocca di Papa è in corso l'audit richiesto alla Asl Roma 6 e al Servizio regionale malattie infettive - Spallanzani per la verifica di tutte le procedure. Roma città regista una frenata nel trend con il dato di 24 nuovi casi nelle ultime 24h. I decessi sono stati 11 e i tamponi effettuati circa 76 mila", aggiunge l'Assessore D'Amato.