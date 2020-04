Coronavirus: Cannes, annullate tre sezioni parallele

ROMA, 15 APR - Quinzaine des réalisateurs, Semaine de la critique e ACID: le sezioni parallele del festival di Cannes mollano e cancellano le edizioni 2020, dopo l'annuncio del governo di di vietare i festival fino a metà luglio a causa della crisi del coronavirus. "Le sezioni parallele del Festival del cinema di Cannes prendono atto del fatto che il rinvio previsto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio non è più possibile. Di conseguenza, si rammaricano di annunciare la cancellazione delle loro edizioni di Cannes 2020", indicano in un comunicato stampa congiunto. Resta nell'incertezza il festival di Cannes: ieri è uscito dal silenzio annunciando una riflessione su nuove "forme" che la sua edizione del 2020 potrebbe richiedere, sullo sfondo della crisi del coronavirus, per far "esistere" i film in un modo o nell'altro. un'altra". Il Festival si era rifiutato di capitolare all'epidemia di coronavirus a fine marzo, considerando un rinvio a fine giugno-inizio luglio, rinvio invece ormai definito. (ANSA).