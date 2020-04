Lega, bagaglio governo a Camere su Mes

ROMA, 15 APR -"Dal governo Conte un vero bavaglio al Parlamento, e quindi a tutti gli italiani, che non potrà votare, martedì prossimo in Aula, alcun documento per esprimersi sul Mes. Mentre in tutta Europa la discussione è aperta, in Italia maggioranza e governo impediscono discussione e votazione, sostenuta oggi in capigruppo solo dalla Lega e da Fdi, di un documento di indirizzo sul Mes". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari al termine della capogruppo di oggi.