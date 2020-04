Grigliata agenti in carcere Sollicciano

FIRENZE, 15 APR - Accertamenti della direzione del carcere di Sollicciano di Firenze sono stati avviati per una grigliata, non autorizzata, avvenuta nel giorno di Pasquetta in un cortile del penitenziario e a cui vi avrebbe partecipato una quarantina di agenti penitenziari con familiari. "Siamo in fase di accertamenti interni, stiamo cercando di capire cosa è successo - afferma il direttore del penitenziario, Fabio Prestopino -. Qualcosa di non regolare pare che ci sia stato, si è trattato di una riunione inopportuna, non autorizzata, né a me comunicata". La direzione del carcere sta cercando di individuare chi era presente alla grigliata e l'esatta dinamica dei fatti. Durante la grigliata gli agenti avrebbero perfino giocato a pallone mentre altri due poliziotti penitenziari, in divisa, avrebbero pattugliato la zona a bordo di un'auto.