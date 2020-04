A Udine evacuati 21 ospiti in Rsa

UDINE, 15 APR - I Carabinieri del Nas di Udine hanno eseguito, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della locale ASL, un'ordinanza di sospensione dell'autorizzazione di una struttura per anziani e l'immediata evacuazione dei 21 ospiti alloggiati, tutti positivi al Covid-19. Gli anziani sono stati tutti ricoverati in strutture sanitarie idonee per la cura dell'epidemia. La sospensione è stata disposta poiché a seguito delle verifiche effettuate sono emerse gravi carenze organizzative nella gestione della struttura.