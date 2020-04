Brad Pitt restauratore di case in un nuovo show tv

NEW YORK, 14 APR - Brad Pitt debutta da restauratore di case in una nuova serie tv. L'attore è stato infatti la guest star di Celebrity IOU in onda sul network canadese Hgtv, Home and Garden Tv, che sarà presto anche in Italia. Si tratta di uno show in cui vengono ristrutturate le case di persone importanti nella vita delle stesse celebrità. Il rinnovo delle abitazioni sarà un gesto di ringraziamento delle star nei confronti di persone che hanno avuto un ruolo positivo nella loro vita, magari prima che diventassero famose. Pitt ha sorpreso Jean Black, makeup artist ed amica da trent'anni, rinnovando il garage della sua abitazione a Santa Monica in California e trasformandolo in una guest house attrezzata anche con un makeup studio. "Adoro i suoni di un cantiere - ha detto l'attore -. Se non costruisco qualcosa muoio, mi piace andare in un luogo ed esplorare le possibilità". Tra le celebrity ospiti di altre puntate Michael Bublé, Rebel Wilson, Jeremy Renner, Viola Davis e Melissa McCarthy. (ANSA).