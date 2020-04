Catalfo, domani bonus 600 euro a 1,8 mln

ROMA, 14 APR - "Domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e concreto che diamo a chi, a causa dell'emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà". Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota congiunta con l'Inps. "Circa il 50% di chi ha presentato la domanda riceverà l'indennizzo sul conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche", spiega. "Uno sforzo enorme da parte dell'Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie", sottolinea il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Il 15 aprile saranno in pagamento indennità per oltre 1,8 milioni di lavoratori, l'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli.