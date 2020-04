Operaio muore travolto da camion

BRINDISI, 14 APR - Un operaio 34enne che stava lavorando alla manutenzione del verde sulla strada statale Brindisi-Lecce è morto questa mattina dopo essere stato travolto da un camion che stava facendo manovra. A quanto si apprende, il camion sarebbe della stessa ditta per cui lavora l'operaio, una impresa che esegue lavori per conto dell'Anas. La ditta è di Oria (Brindisi), stessa città in cui viveva l'operaio. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 8, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Brindisi, in direzione del capoluogo salentino. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.