Decina positivi ospiti e sanitari in Rsa

COSENZA, 14 APR - Sarebbero oltre una decina i casi positivi al Covid 19 tra gli ospiti della casa di cura Villa Torano, che ha sede a Torano Castello, in provincia di Cosenza. Altri test sono stati effettuati sui restanti pazienti e sul personale e si attende l'esito. La notizia è stata confermata dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e dal Comune di Torano Castello che ha avvisato la popolazione con un post sulla pagina Facebook dell'ente. "In attesa di conoscere il risultato definitivo - è scritto nel post - si invitano tutti i familiari e le persone che hanno avuto contatti, negli ultimi 15 giorni, con il personale della struttura di mettersi in quarantena volontaria evitando qualsiasi tipo di contatto anche con i propri familiari. Al resto della popolazione si raccomanda la massima attenzione del caso e la rigida osservanza delle misure varate per contrastare il virus".