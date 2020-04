Col trattore per pregare davanti Duomo

MILANO, 13 APR - Un agricoltore è arrivato col suo trattore in Piazza del Duomo per pregare e chiedere la grazia per il virus. L'uomo, che sul trattore trasportava una statua della Madonna di Fatima, è giunto indisturbato, ma in assoluta buona fede, fino al centro di Milano. Fermato dalla Polizia locale e dai carabinieri è stato poi riaccompagnato sulla via di casa.