Arresto cardiaco, escursionista nega aiu

BOLZANO, 13 APR - Un uomo ha perso i sensi per un arresto cardiaco a 1.800 metri di quota, in valle Aurina, ma un altro escursionista, che si trovava per caso nelle vicinanze, ha rifiutato di prestare i primi soccorsi. E' quanto è avvenuto ieri mattina sul Monte Lupo, come riferisce il portale news altoatesino Stol.it.