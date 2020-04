A 90 anni chiama Arma per avere bandiera

PERUGIA, 13 APR - Ha chiamato il 112 esprimendo il desiderio di avere una bandiera italiana per esporla dal balcone di casa, a Perugia e così i militari della stazione di Ponte San Giovanni hanno recuperato un Tricolore e lo hanno portato a casa di un novantenne invalido, che vive da solo, mettendolo in mostra sulla ringhiera di un balcone della sua abitazione. E' successo il giorno di Pasqua nella frazione di Pieve di Campo. L'uomo, visibilmente commosso, su una sedia a rotelle - riferisce l'Arma -, nel raccontare ai carabinieri storie della propria vita, ha espresso parole dalle quali "traspariva altissimo amor di patria, motivo per cui desiderava che la bandiera sventolasse, a simboleggiare, idealmente, la propria vicinanza e partecipazione al dolore di tutta la gente, ma anche una sorta di anelito alla vittoria sulla pandemia". All'uomo, "grato per il gesto, è stata assicurata la presenza dei carabinieri in occasione dei quotidiani servizi di pattuglia per qualsiasi futura necessità.