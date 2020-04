Da Salini 60mila mascherine forze ordine

ROMA, 13 APR - Nuovo stock di 60mila mascherine Ffp2 donate da Salini Impregilo (Webuild) a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. E' la seconda donazione di questo materiale di protezione individuale decisa dal Gruppo, dopo una prima distribuzione di 70mila mascherine a favore delle Regioni più colpite d'Italia (Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Campania e Sicilia) per esprimere la propria vicinanza ai territori in cui opera in questa fase di emergenza sanitaria nazionale legata al Coronavirus-Covid 19. Il Gruppo, presente in oltre 50 paesi nel mondo, prosegue intanto le proprie attività nei cantieri, adottando tutte le misure necessarie di sicurezza per i lavoratori, come nel cantiere del nuovo Ponte di Genova e della nuova linea metropolitana M4 di Milano. Un impegno che punta a garantire la continuità di opere strategiche per la comunità e per i propri clienti, applicando nel modo più rigido possibile la normativa per tutelare la salute dei dipendenti diretti ed indiretti.