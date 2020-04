102 positivi in centro anziani Brindisi

BRINDISI, 13 APR - Un numero di 102 casi positivi al coronavirus, quasi tutti asintomatici, è stato registrato all'interno di una residenza sanitaria per anziani di Brindisi, "Il Focolare". Si tratta di 59 ospiti della struttura e 43 operatori, mentre si attende l'esito di altri nove tamponi. I numeri sono forniti dalla Asl di Brindisi. Il direttore generale, Giuseppe Pasqualone, ha spiegato che per il momento le persone contagiate, che non presentano gravi problemi di salute, si trovano all'interno della struttura dove vengono assistite da personale provvisto dei dispositivi di protezione individuale con percorsi dedicati e tutte le precauzioni previste dai protocolli. Si sta approntando, in via preventiva - ha spiegato - un piano di evacuazione per il ricovero, da attuare solo qualora la sintomaticità dell'infezione dovesse peggiorare.