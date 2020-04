Sala, un danno i piccoli assembramenti

MILANO, 13 APR - "Deve essere chiaro che i piccoli assembramenti nell'angolo di una piazza, in un cortile condominiale, non sono consentiti ma soprattutto sono un danno per tutti noi". E' il messaggio ai cittadini del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sua pagine social. "Quindi da questo punto di vista è ovvio che chi è in casa e rispetta le regole guarda con diffidenza e a volte anche con un po' di rabbia questi comportamenti. - ha concluso - Stiamo facendo un grande sforzo, enorme insieme e continuiamo in qu esta direzione". I dati della Polizia locale di Milano e della Prefettura, "relativi alle altre forze di Polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Io vorrei che questo fosse chiaro", ha anche detto Sala. Secondo i controlli della Polizia locale i cittadini che sono fuori casa senza un valido motivo sono il 5%.