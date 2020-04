Bassetti, sguardo a umanità sofferente

PERUGIA, 12 APR - "In questo giorno santo, non possiamo non volgere lo sguardo sull'umanità sofferente": lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nella sua omelia per la messa di Pasqua. Nella cattedrale di Perugia, città della quale è vescovo, vuota. "Lo sconvolgimento che si sta producendo dinanzi ai nostri occhi - ha sottolineato Bassetti - ci invita ad una profonda riflessione, a guardare alla nostra pochezza e confidare di più nel Signore, come ci ha invitato a fare il Papa". "In Dio vi è sempre pienezza di vita, con lui si risorge ogni giorno, da ogni prova" ha detto il presidente della Cei, secondo quanto si legge in una nota della diocesi che ha trasmetto la messa attraverso i suoi media. "La lontananza fisica - ha esortato il cardinale Bassetti - non sia un ostacolo per la nostra celebrazione, che deve essere sempre una lode di comunione e di condivisione. Giunga la gioia del Signore risorto nelle vostre case, dove vi trovate in famiglia o in solitudine".