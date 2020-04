Gualtieri, cresce consenso su Eurobond

ROMA, 11 APR - "Abbiamo dalla parte nostra la forza della ragione: riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l'economia europea in grado di affrontare questa crisi senza precedenti sia la cosa più saggia. La proposta italiana sta raccogliendo consenso crescente, è tra le 4 proposte" sottoposte "ai leader del Consiglio europeo e lavoreremo intensamente perché questo fondo per la rinascita dell'Europa veda la luce e l'Ue dia una risposta forte all'altezza della sfida Coronavirus". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg3.