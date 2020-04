Costa Diadema,primi 9 positivi a tamponi

PIOMBINO (LIVORNO), 11 APR - Secondo quanto appreso, nove risultano, al momento, i tamponi positivi al coronavirus su circa 110 effettuati a membri dell'equipaggio della nave da crociere Costa Diadema ferma in porto a Piombino (Livorno). I 110 tamponi sono una prima parte di quelli da fare tra circa 330 soggetti risultati in precedenza positivi allo screening del quick test sierologico dei giorni scorsi, che ha coinvolto i 1.255 membri dell'equipaggio della nave. I nove positivi a bordo sono tutti messi in isolamento nelle rispettive cabine. Sulla nave, sempre secondo quanto si apprende, non ci sarebbero emergenze mediche in atto. Altri tamponi sono in corso di effettuazione. Ora a bordo della Costa Diadema restano 1001 persone per le quali fino a dopo il giorno di Pasquetta non sarebbero previsti altri sbarchi.