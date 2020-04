Patuelli,concorrenza accelera il credito

ROMA, 11 APR - "Sarà la concorrenza fra le banche a garantire che saranno accelerati i tempi. Le imprese sono quasi tutte multi affidatarie (ovvero hanno rapporti con più banche ndr) e quindi si rivolgeranno a quegli istituti di credito che garantiranno loro la maggiore velocità". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli in un'intervista all'ANSA sui timori di imprese e del regolatore per i ritardi nell'erogazione della liquidità secondo le misure varate dal governo. "Come Abi abbiamo subito lavorato al testo del decreto e inviato la circolare alle banche" ha detto.