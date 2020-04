Bankitalia a banche,più sforzi liquidità

ROMA, 11 APR - La Banca d'Italia ha inviato alle banche una raccomandazione per "intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti del governo". Il documento, pubblicato sul sito dell'istituto centrale chiede alle banche di "fornire senza indugio istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle regole e procedure interne da adottare, al fine di assicurarne uniformità di applicazione", potenziando i canali web e telefonici. In particolare, Bankitalia precisa che per "l'eventuale addebito delle rate in scadenza di prestiti o mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria, andranno poste in essere le necessarie operazioni di riaccredito, accompagnate dalla sterilizzazione di qualsivoglia effetto sfavorevole a carico del cliente e conseguente all'addebito stesso".