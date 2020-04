Casellati,senatrice segnalate? Chiarire

ROMA, 10 APR - "Trovo inaccettabile che 2 senatrici, sottoposte a regolare controllo di polizia mentre si stavano recando a Roma per partecipare ai lavori del Senato, siano state oggetto di segnalazioni dalla Questura di Messina e Roma, nonostante avessero dimostrato di essere nell'esercizio delle loro funzioni". Lo afferma il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Più volte ho richiesto che il Governo faccia piena chiarezza perché non sia ostacolata in nessuna sede una attività che ha fondamento costituzionale. Mi auguro che il Premier Conte possa esplicitarlo nei prossimi provvedimenti", conclude.