Gallera,no contagio Rsa da trasferimenti

MILANO, 10 APR - "Non c'è stata alcuna contaminazione" da parte dei pazienti trasferiti dagli ospedali nelle Rsa. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa, specificando che i pazienti trasferiti sono stati collocati solo in case di riposo che avevano "strutture separate" rispetto a quelle per gli ospiti anziani. Gallera ha anche ricordato che le prime "linee guida" sulle Rsa la Regione le ha date già "il 23 febbraio".