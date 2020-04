Oscar Junior fa 10 anni, inedito Piumini sul 'Fantastico'

ROMA, 10 APR - 'Avventura', 'Fantastico', 'Mistero', 'Incontri', 'Storia e Miti', non sono solo tematiche o generi letterari, sono mondi in continua evoluzione in cui entrare. A esplorarli invita Mondadori che per festeggiare i 10 anni dalla nascita della collana Oscar Junior, ripropone dieci classici del catalogo. Un compleanno per cui Roberto Piumini ha scritto un inedito sul genere 'Fantastico' dedicato a 'Il Barone rampante' di Italo Calvino e a 'La famosa invasione degli Orsi in Sicilia' di Dino Buzzati. I dieci classici, due per ogni categoria tematica, vengono riproposti in una veste nuova, con copertine illustrate da Paolo d'Altan, che, una volta sfoderate e aperte, diventano meravigliosi poster con percorsi di lettura tematici. Le mappe tematiche dei generi Fantastico e Avventura sono illustrate da Daniele Simonelli. Dal labirinto dei classici di Storia&Miti alla selva incantata del Fantastico, dalla casa stregata del Mistero all'isola ricca di insidie dell'Avventura, fino a una trafficata strada di Incontri è il nuovo viaggio che si compie con queste storie eterne, grandi autori e mondi da custodire. Nella nuova edizione speciale a tiratura limitata per il compleanno degli Oscar Junior si ritrova il potere delle storie e dei classici che, come diceva Italo Calvino, "non finiscono mai quello che hanno da dire". Tra i titoli, in libreria dal 5 maggio, oltre a Calvino e Buzzati, 'Sette minuti dopo la mezzanotte' di Patrick Ness, Ascolta il tuo cuore di Bianca Pitzorno, 'Ronja. Figlia di Brigante' di Astrid Lindgren, 'Dieci Piccoli Indiani' di Agatha Christie. (ANSA).