Pd propone contributo di solidarietà

ROMA, 10 APR - Contro la povertà determinata dalla crisi Coronavirus "il gruppo del Pd della Camera, in piena sintonia con il partito", propone un contributo di solidarietà a carico dei redditi più elevati", per il 2020 e 2021, "che dovranno versare i cittadini con redditi superiori ad 80.000 euro e che inciderà sulla parte eccedente tale soglia". Così i Dem Graziano Delrio e Fabio Melilli. "La somma versata sarà deducibile e andrà da alcune centinaia di euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al milione. Il gettito atteso è 1,3 miliardi annui".