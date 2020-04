Infermiera cerca mascherine, truffata

GENOVA, 10 APR - Hanno approfittato della emergenza coronavirus e della ricerca di mascherine da parte di una infermiera che voleva fare rifornimento per lei e i colleghi dell'Ospedale di Pietra Ligure (Savona), per mettere a segno una truffa. Sono stati però scoperti dai Carabinieri e denunciati. Si tratta di tre donne e due uomini tra i 30 ed i 45 anni del Lazio. I militari li hanno rintracciati incrociando tabulati telefonici e conti bancari scoprendo che erano riusciti a raggirare l'infermiera impegnata a reperire sul web mascherine chirurgiche per se e per i colleghi. I truffatori sono riusciti attraverso dei bonifici bancari a sottrarre oltre mille euro all'operatrice, convinta di avere a che fare con interlocutori accreditati. Dopo una richiesta attraverso i social un contatto, poi risultato fittizio, l'ha fatta cadere nel tranello. Successivi colloqui telefonici tra vittima e truffatori hanno consentito di perfezionare la truffa. Mai recapitate le mascherine nonostante il pagamento attraverso due bonifici bancari.