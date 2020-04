In beneficenza pastiere sequestrate

NAPOLI, 10 APR - L'attività sospesa e pastiere devolute in beneficenza per una pasticceria dell'area flegrea sorpresa dalla Guardia di Finanza a produrre dolci malgrado i divieti anti-covid-19. Le fiamme gialle hanno anche fermato a Bacoli (Napoli) un 24enne trovato in possesso di 120 grammi tra hashish e marijuana. Sanzionato, sempre durante i controlli, alcuni cittadini mentre prendevano il sole e altri che pescavano o passeggiavano sul lungomare di Pozzuoli.