Hotel lancia messaggi speranza con luce

NAPOLI, 10 APR - Prima un cuore, poi la parola LOVE che nei prossimi giorni verrà sostituta con HOPE, speranza, proprio quello di cui l'umanità ha bisogno in un momento così buio: anche a Napoli la catena internazionale di alberghi NH ha deciso di usare la luce come un pennello e la facciata del suo hotel come una tela, per trasmettere fiducia nel prossimo disegnando loghi e messaggi visibili da mezza città. La location dell'albergo è privilegiata, il centro di Napoli, e grazie anche all'altezza del palazzo, che è di 30 piani, i messaggi sono apprezzabili quasi ovunque. Utilizzando talvolta le luci delle camere, altre volte quelle delle "abat jour", l'hotel "trasmette" speranza e fiducia ogni 3-4 giorni. L'iniziativa è stata intrapresa anche nelle altre sedi della catena alberghiera, che ha sedi in tutto il mondo. Ma solo qui, all'ombra del Vesuvio, si è andati oltre il primo logo, il cuore. Ieri era perfettamente visibile la parola LOVE. Tra qualche giorno prenderà il suo posto HOPE. (ANSA).