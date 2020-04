Disney+, 50 milioni di abbonati nel mondo

ROMA, 09 APR - Grazie alla sua offerta di intrattenimento rivolta ai consumatori di tutto il mondo, Disney+ annuncia di avere raggiunto un nuovo traguardo: 50 milioni di abbonati a livello globale nei primi 5 mesi dal lancio in Usa. "Siamo davvero onorati che Disney+ sia apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo, e crediamo che questo sia di buon auspicio per la nostra espansione in tutta l'Europa Occidentale, in Giappone e in tutta l'America Latina nel corso di quest'anno," ha dichiarato Kevin Mayer, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Nelle ultime due settimane, Disney+ ha debuttato in otto paesi dell'Europa Occidentale, tra cui Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, e Svizzera. Inoltre, dalla scorsa settimana, Disney+ è disponibile anche in India. Qui, viene proposto in abbinamento al servizio di streaming già esistente, Hotstar, e conta già circa otto dei 50 milioni di abbonati totali a Disney+. (ANSA).