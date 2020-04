Boccia, nessuno chiede ripartire prima

MILANO, 9 APR - "Non ci sono Regioni che ci hanno chiesto di partire prima di altre, la cabina di regia serve a condividere il percorso": lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, parlando con la stampa dopo l'incontro in video conferenza con i sindaci dei capoluoghi Lombardi e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Quando si deciderà di riaccendere l'interruttore il percorso sarà lento e graduale, penso di poter dire - ha spiegato - che sarà fatto in maniera diversa da territorio a territorio". "Quando si ripartirà - ha aggiunto Boccia - sarà necessario mettere in sicurezza il sistema sanitario territoriale, ci sono parti del paese che hanno numeri con una tenuta della sanità territoriale e altre che sono ancora sofferenti".