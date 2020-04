Salvini, c'è chi specula e chi lavora

ROMA, 09 APR - "Oltre 60 milioni per aiutare le famiglie in difficoltà, anche per pagare gli affitti, sospensione dei solleciti per chi non può saldare il canone Aler, azzeramento delle spese per gli over 70 con redditi bassi. In Lombardia c'è chi specula sull'epidemia e c'è chi lavora. Orgoglioso della Regione che risponde con i fatti". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando uno degli ultimi provvedimenti della giunta.