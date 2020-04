Slitta alle 13 esame dl Cura Italia

ROMA, 8 APR - Slitta alle 13 nell'Aula del Senato l'esame del decreto legge Cura Italia. All'inizio della seduta il presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco (M5S) ha chiesto uno slittamento in avanti dell'esame del provvedimento per consentire alla commissione, che solo ieri notte ha dato il via libera al testo, di esaminare stamani gli ordini del giorno. In base al calendario elaborato dai capigruppo di Palazzo Madama, oggi si terrà la discussione generale. Domani mattina il governo porrà la fiducia.