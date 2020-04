Conte, nuova linfa in Ue,rischio fallire

ROMA, 09 APR - "Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa nel progetto europeo il rischio di un fallimento è reale". Lo spiega, in un'intervista alla Bbc pubblicata sul sito dell'emittente britannica, il premier Giuseppe Conte ricordando come la crisi coronavirus, per l'Europa, sia "la più grande dalla seconda guerra mondiale".