Borsa: Asia chiude in positivo

MILANO, 9 APR - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo in attesa della riunione dell'Opec+ e dei dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sullo sfondo restano sempre i timori degli investitori per la crisi innescata dal coronavirus. Il governatore della Banca centrale del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha annunciato che l'istituto continerà nella sua politica monetaria accomodante. Tokyo (-0,04%) archivia le contrattazioni piatta. Sul mercato dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 108,80. In rialzo la Cina con Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+1%) e Hong Kong (+0,7%). Vola Mumbai (+3,3%), bene Seul (+1,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i verbali della Bce. Dal Regno Unito attesi i dati sul Pil, produzione manifatturiera e bilancia commerciale; dall'Italia la produzione industriale; dall'Italia la produzione industriale e dalla Germania la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione settimanali, i prezzi alla produzione e le scorte all'ingrosso.