Pisano,app volontaria,garanzie anonimato

ROMA, 08 APR - L'app per il tracciamento in funzione anti-contagio dovrà rispettare "sette" condizioni, tra cui la "volontarietà di partecipazione". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. Inoltre, spiega la ministra, i dati dovranno essere "resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato".