Coronavirus: Tomlin Fonda per Grace Frankie live

ROMA, 08 APR - Fra le serie di cui si sono interrotte le riprese a causa del lockdown, c'è stata anche quella originale più longeva su Netflix, la comedy Grace & Frankie, che si concluderà l'anno prossimo con la settima stagione. Le due star protagoniste, grandi amiche anche nella vita (sin da quando nel 1980 hanno girato insieme la commedia cult Dalle 9 alle 5... Orario continuato), Jane Fonda e Lili Tomlin, insieme a tutto il cast (che comprende Martin Sheen e Sam Waterston) e agli autori, saranno protagonisti il 9 aprile, dalle 20 ora di New York, di un evento live sul canale YouTube, Netflix is a joke. Ci sarà la table reading esclusiva (la lettura al tavolino fatta normalmente prima delle riprese, che ancora non si sa quando potranno riprendere) del copione di una puntata della nuova, del tutto inedita, ultima stagione. L'evento dal vivo, che comprenderà a fine lettura anche la possibilità di rivolgere domande al cast, è stato organizzato, scrive Deadline, per raccogliere fondi da destinare al programma Covid-19 dell'Organizzazione Meals on Wheels che offre pasti agli anziani soli o in difficoltà. "Mentre siamo seduti qui spaventati, insicuri e isolati, vogliamo unirci e fare qualcosa di buono - ha spiegato Martha Kauffman, già autrice di Friends, e coautrice di Grace & Frankie con Howard J. Morris -. Il nostro cast è super entusiasta". La serie ruota intorno alla profonda amicizia che nasce tra le irrefrenabili over 70, con caratteri, almeno all'inizio, agli antipodi, Grace (Fonda) e Frankie (Tomlin) quando i rispettivi mariti (interpretati da Martin Sheen e Sam Waterston), amici e soci da decenni, rivelano di essere in realtà amanti da 20 anni e le lasciano per sposarsi. Lili Tomlin, Sheen e Waterston hanno anche partecipato in diverse occasioni qualche mese fa alle manifestazioni per l'ambiente di cui Jane Fonda era fra gli animatori e come lei sono stati arrestati. (ANSA).